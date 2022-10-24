Trabzonspor'da Marc Bartra, gösterdiği performans ile dudak uçuklatıyor. İstatistikleri alt üst eden İspanyol savunmacı, kazanılan Monaco ve Sivasspor maçlarında Fırtına'nın kalesinde adeta duvar oldu. İşte Tecrübeli stoperin istatistikleri... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un sezon başında büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Marc Bartra kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, 4-0 kazanılan Monaco ve 1-0'lık galibiyetle tamamlanan Sivasspor karşılaşmalarında rakiplerine göz açtırmadı. Fotomaç'ın derlediği habere göre 31 yaşındaki futbolcu, rakipleriyle her iki maçta toplamda 16 defa ikili mücadeleye girdi. Bunların tamamında başarılı olarak onlara karşı ezici bir üstünlük kurdu. Marc Bartra'nın bu güçlü duruşu sayesinde Karadeniz Fırtınası iki önemli mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

AVCI ÇOK MEMNUN

Transfer döneminde Marc Bartra'nın alınmasını çok isteyen teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncusunun performansından dolayı çok memnun. İspanyol futbolcu, deneyimli çalıştırıcının antrenmanların en çalışkan isimlerinin başında geliyor. Ayrıca maç taktiğini, sahada ne yapması gerektiğini kolay kavrıyor. Savunmanın lideri konumuna geçen 31 yaşındaki oyuncunun bireysel olarak da formunu yukarı çekmesi Abdullah Avcı'nın işini kolaylaştırıyor. Trabzonsporlu taraftarlar da Marc Bartra'nın oyununu büyük bir keyifle takip ediyor.

ÜSTÜN BİR ZEKAYA SAHİP

Marc Bartra'yı savunma istatistiklerinde ön plana çıkaran özelliklerinden biri de öz sezgisinin güçlü olması. Adeta rakip hücum oyuncularının aklından geçeni okuyor. Topu atmak istedikleri yere önceden hareketleniyor. 31 yaşındaki stoper maç başına 2.8 pas arası yaparak fark yaratmış durumda.

TARAFTARLA İLETİŞİMİ İYİ

TECRÜBELİ futbolcu Marc Bartra, Trabzon'a ve Trabzonspor'a çok çabuk uyum sağladı. Başarılı savunma oyuncusu özellikle sosyal medyayı etkin ve doğru kullanıyor. Buralardan yaptığı paylaşımlar çok beğeniliyor. Bordo-mavili taraftarlarla iletişimi üst düzeyde.