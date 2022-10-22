Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti. Bordo mavililer, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İki senede birçok rekor kırdık. Bir gün hepsini bir araya getireceğim."

"Bu sezon 17 veya 18. resmi maçı oynadık. En iyi 15 dakika, başladığımız 15 dakikaydı. Çok keyif aldım. Gol de oldu. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibe özellikle ilk yarıda 1 tane geçişten, ofsayt galiba, 1'de çaprazdan verdiğimiz pozisyon var."

"Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bireysel performanslar, inişler, çıkışlar olabilir. Aksiyon filmi gibi oyunlar yok. Daha dengeli olmak gerekiyor."