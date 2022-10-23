Süper Lig 'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor 'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.Trabzonspor son haftalarda hem ligde hem de Avrupa Ligi 'nde aldığı sonuçlarla takımda oyun kalitesinin seviyesini biraz daha yükseltmişti. Bunun Sivasspor gibi son 1 haftada 3 galibiyet alan, çıkışta olan bir takıma karşı sahaya nasıl yansıyacağı, bordo-mavililer açısından önemliydi. Umut 'u santrfor oynatırken; hücumda sol çizgide son haftalarda etkili olan Trezeguet' yi sağ kanada geçirmek, sol çizgide ise Maxi Gomez 'i oynatmak; tek kanat eksiği sağ kanat olan bordo-mavililerin bu hücum yerleşimiyle sol kanadını da yok etmiş oldu.Bordo-mavililer çok geniş alanda oynayan, bu yüzden de ön alanda pres ve topun kaptırıldığı yerde karşı presi doğru uygulamayan, (kaldı ki bu Trabzonspor'un en önemli geliştirmesi gereken özelliği) ve rakibinden geçiş hücumları yiyen bir görüntü ortaya koydu. Trabzonspor öncelikli olarak topu kaptırdıkları bölgede hemen reaksiyon verip, karşı mekaniğini devreye sokmalılar. Hamsik ... Üçü de takımın en iyi isimleriydi. Maçın kırılma anlarında Hamsik kendi klasına yakışır bir gol attı. Uğurcan da kendi yeteneği doğrultusunda çok başarılı kurtarışlara imza attı.İşin ilginç tarafı Gbamin gibi 6 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncunun, takımdaki en çok birebir adam eksiltme özelliğiyle saha içinde fark yaratması, rakip orta saha dengesini de bozdu. Bunu günümüz oyunlarında esas olarak, hücum hattı ve savunma beklerinin yapması gerekir. Eren ve Larsen eleştiriliyor ama teknik direktör Abdullah Avcı bu oyunculardan savunma güvenliğini ön plana çıkarmalarını talep ettiği için birlikte kolektif hücum yapısı ve kombinasyon çeşitliliği de istenilen seviyenin altında oluyor. Yalnız bunu oyuncuların kalitesiyle değerlendiremeyiz. Anlayış, daha önemlidir.İki yarıda da topa daha fazla sahip olan Trabzonspor'du. Ama topu kontrol etmek başka, oyunu kontrol etmek çok başka... Bu da bordo-mavililerin saha içindeki oyun dengesizliğini hem savunma hem hücumda net bir şekilde tarif ediyor.Tabii ki Kızılyıldız deplasmanı öncesi alınan üç puan, moral motivasyon, ligde üst sıralarda yerini konuma açısından çok önemli ve değerliydi. Bardağın boş tarafı kadar, dolu tarafına da iyi bakmak gerekir.

YUNUS EMRE SEL - YORGUNLUK MU?

İlk yarı bitiminde Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı'ya "Hocam maçın skorunu kabul edip bir anlaşma imzalayalım ve böyle bitsin" deseydi muhtemelen bu teklifi kabul görürdü. Zira Trabzonspor, maçın ilk 10-12 dakikalık bölümü haricinde Sivasspor'u izleyerek geçirdi ilk yarıyı.



"Yorgunluk" üzerinde sıkça durduk. Bizler de Abdullah Avcı da ama sahada aynı maç yoğunluğuyla sezonu sürdüren iki takıma baktığınızda Sivasspor çok daha diri, ne istediğini bilen enerjik bir görüntüdeydi. Üstelik çok daha dar bir oyuncu rotasyonuna rağmen.



Trezeguet'nin Bakasetas'a çıkardığı ve neticesinde gol olan top haricinde bir tane olumlu hareket yapamadığını gördük 45 dakika boyunca. Sürekli çizgiye basan Mısırlı, belki Sivasspor savunmasında oluşacak boşluğun ilk adımıydı fakat Trabzonspor'un ofansındaki boşluk olarak tamamladı ilk yarıyı.



Gomez muhtemelen kariyeri boyunca çok az forma giydiği bir pozisyonda, sol kanatta eşleşme avantajıyla biraz kıpırdasa da 12-15 dakika sonrasında o da Sivasspor'un kilitlerinden nasibini aldı.



Bakasetas dinamizm isteyen oyunda beklenen çabukluğu sergilemekten yine uzaktı. Trabzonspor birkaç oyuncunun mücadelesi haricinde ilk yarıda üzerinde durmaya değecek bir oyun oynamadı. İkinci yarıda da değişen pek bir şey yoktu. Belirli bir dakikadan sonra Sivasspor da oyunun tekdüzeliğine bıraktı kendini.



Oyunda üstünlüğü sağlama adına yapılan hamleler de sorunun ne olduğuna dair yapılan okumaların doğru olup olmadığına dair bazı soru işaretleri oluşturdu performansları düşünüldüğünde.



Uzatmalardaki Trezeguet-Doğucan değişikliği ise karşılaşmanın özeti gibiydi: Önemli olan kazanmak... Fakat bu oyunla nereye kadar?