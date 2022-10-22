Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Akyazı'da oynanan Trabzonspor - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Trabzonspor - Sivasspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ👈

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut, Maxi Gomez

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

SÜPER LİG'DE 📢 33. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşıyorlar. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.