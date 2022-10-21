TRABZONSPOR HABERLERİ | Uğurcan Çakır'a ödül!
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır sergilediği performansın yanı sıra saha içindeki centilmenliğiyle de büyük alkış alıyor. Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ödülleri kapsamında, sezonun ilk Adil Oyun Futbolcu Ödülü'nün sahibi oldu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.10.2022- 16:08
A Milli Futbol Takımımızın da kalesini koruyan Uğurcan'a anlamlı bir ödül verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ödülleri kapsamında, sezonun ilk Adil Oyun Futbolcu Ödülü'nün sahibi kaptan Uğurcan Çakır oldu.