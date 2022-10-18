Trabzonspor Kulübü resmi hesabından bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavililer, "Kulübümüz, logo ve tescilli markalarını kullanarak sahte ürünler üreten ve satışa sunan şahıslarla ilgili hukuki mücadelesini sürdürmektedir." ifadelerinde bulundu.

Kulübümüze ait logo ve tescilli markaların kullanılarak sahte ürünler üretilmesi ve satışa sunulması hususlarının artması üzerine işbu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Kulübümüz, logo ve tescilli markalarını kullanarak sahte ürünler üreten ve satışa sunan şahıslarla ilgili hukuki mücadelesini sürdürmektedir.

Kulübümüze ait logo ve tescilli markaları kullanarak sahte ürünler üreten ve satışa sunan şahıslar hakkında Kanunların ilgili maddeleri gereği 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmektedir. Taklit ürünler, Kulübümüzü maddi olarak zarara uğratmakla beraber Kulübümüzün imajını da olumsuz olarak etkilemektedir.

Kulübümüz, taklit ve kaçak ürünlerin üretimi ve satışına yönelik olarak yürütmekte olduğu hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmeye devam edecek olup, taraftarlarımızın bu konuda hassas ve duyarlı davranması gerektiğini önemle hatırlatırız. Taraftarlarımızı bu konudaki şikayetlerini kulübümüze ait 0462 325 09 67 nolu telefona bildirmeye ve Kulübümüzle birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.