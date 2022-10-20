Monaco'yu deviren ve Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor çıkışa geçiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 5 maddelik yükseliş planı ile kasım ayında çıkışa geçmeyi planlayan Fırtına, yoğun tempo ile çalışmalara başladı. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın yoğun temposu, yeni transferlerin uyumu, sakatların dönmesi için her fırsatta, "Bizi kasım ayından sonra görün" diyor. Abdullah Avcı'nın kasım ayı planı da netleşmeye başladı.

SAVUNMA KURGUSU OTURTULACAK

Fotomaç'ın haberine göre kalesini gole kapatma noktasında sorunlar yaşayan bordo-mavili takımda ayrıca sağ ve sol bek mevkilerinde de alternatif yok. Önce takım içerisinde, ardından da transfer planlaması ile bu sorun çözülmeye çalışılacak.

YERLİ SORUNU SONA ERECEK

Abdullah Avcı maçlarda oynatacağı üçüncü yerli konusunda ciddi sıkıntılar yaşadı. Sağ bek için Hüseyin, orta saha için Doğucan ve hücum hattı için de Naci Ünüvar'ın daha çok kullanılabileceği bir formül üretilecek.

EDIN VISCA GERI DÖNÜYOR

Sezon başında sakatlanan Boşnak sağ kanat, yakın bir zamanda antrenmanlara başlayacak ve bu sürecin ardından sahalara dönecek. Visca, kasım ayındaki Dünya Kupası arasından sonra maçlarda süre almaya başlayacak.

KESİNLİKLE TRANSFER YAPILACAK

Teknik direktör Abdullah Avcı, devre arası için transfer bölgelerini belirledi. Özellikle sol bek, sağ bek, orta saha ve kanat bölgesi için takım içi rekabeti yükseltecek isimler belirlenecek ve görüşme yapılmaya başlanacak.

PERES İÇİN KARAR ANI

Şu an lisansı tescil edilmediği için ligde forma giyemeyecek olan Peres, arada Antalya'da yapılacak kampta hazırlık maçlarında denenecek. Brezilyalı sağ bek ile ilgili göstereceği performansa göre karar verilecek.