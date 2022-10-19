Trabzonspor, geçiş dönemini geride bırakmanın sinyallerini verdi. Monaco'yu evinde hezimete uğratan bordo-mavili ekip, Beşiktaş deplasmanında da 2 kez öne geçip 1 puan çıkardı. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı ise sezon başından bu yana her fırsatta 'Bizi kasımda görün' mesajı veriyor. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son şampiyon Trabzonspor, her geçen gün gerçek kimliğine bürünmeye başladı. Karadeniz devi, son zamanlarda yaşadığı düşük performansın acısını perşembe günü Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 yenerek çıkardı. Pazar günü de ezeli rakibi Beşiktaş ile Dolmabahçe'de 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de zirveye tutundu. Fotomaç'ın derlediği habere göre her geçen gün uyum sorununu aşan ve göze hoş gelen bir futbol ortaya koyan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı da kasım ayına kilitlendi. Başarılı hoca, sezon başından bu yana her fırsatta 'Bizi kasımda görün' mesajı veriyor.



SIRA SİVASSPOR'DA

Avcı, "Biz kaliteli ve karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Fırtına kopartmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kasıma kadar kendimizi en sağlıklı şekilde götürmek istiyoruz. Bunu başardığımızda lige verilecek arada çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz" dedi. Sivasspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Avcı, "Trabzonspor isminin olduğu her yerde iddia vardır. Biz de her kulvarda yarışa devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezon camiamızla kenetlenerek şampiyonluk hikayesini yazdık" ifadelerini kullandı.

DEPLASMANDA TEK YENiLGi

Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Yenilgiyi şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.



BÜYÜKLERİN KABUSU

Son şampiyon Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üç büyük İstanbul takımı karşısında da tarihi başarılara imza attı. Fırtına, tam 595 gündür söz konusu rakiplerine karşı kaybetmezken, 9 karşılaşma da 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.