Trabzonspor - Monaco maçı öncesi Abdullah Avcı'dan paylaşım!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Avcı paylaşımında, "Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 19:43 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022- 19:48