Trabzonspor devre arası transfer hamlelerine başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına'dan çifte atak! Abdullah Avcı...
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ | Süper Lig'de 9. haftada sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bordo-mavililerde özellikle kanat bekleri anlamında gündeme 2 yıldız geldi. İşte son detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor devre arası transfer hamlelerine başladı.
Karadeniz devi, Fotomaç'ın haberine göre sezon başı G.Rangers'a giden Beşiktaş'ın eski sol beki Rıdvan Yılmaz için girişimlere başladı.
İskoç ekibinde bekleneni veremeyen 21 yaşındaki yıldızın oynayacağı bir takıma kiralanması yönünde isteği üzerine Fırtına'nın temaslara başladığı vurgulandı.