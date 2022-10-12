UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Geçen sezon birçok başarıyı taraftarımızla birlikte gerçekleştirdik. Onların pozitif destekleriyle rakibi baskı altına alıp, maçı kazanmak ve avantaj sağlamak istiyoruz.

Monaco'yla orada bir maç oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. Oyunun 85 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik oynamak bizi zihinsel ve fiziksel olarak yordu. O maçı anlatmıştım. Oyun 11'e 11 başlayacak.

Özellikle 3 maç oynadık Avrupa Ligi'nde, kırmızı kartlar oldu. 2'si rakibe, 1'i bize oldu. Burada daha dikkatli olmak lazım. Rakibimizin çıkışı devam ediyor. Bu liglerin standart ve kaliteli bir takımı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA DAİR...

Önümüzde Monaco maçı varken, ondan sonraki maçı düşünmüyoruz. Beşiktaş'la bir final maçı oynamayacağız, normal bir lig müsabakası oynayacağız. Rotasyonla alakalı bir plan yapmadık.

Beşiktaş maçının 'B' sini bile telaffuz etmedik. Monaco maçına odaklanmış durumdayız. Bu maçı sadece kazanmak istiyoruz, evimizde oynayacağımız maçları kazanırsak gruptan çıkacağımızı düşünüyorum.

Şuan iyi bir hava var, büyük bir fırsat. Taraftarımızın önünde oynayacağız, onların desteklerine ihtiyacımız var. Kadroda bir sürpriz olacağını düşünmüyorum, bir test yapacağız. Maxi'nin cezası var.

Monaco maçında Yusuf ve Umut oynayacak. Fransa takımlarını onlara bırakıyoruz.

Oyunda bazı aksaklıklar var, bu aksaklıkları çözmeye çalışacağız. Monaco maçı hem özgüven olarak hem de oyunu oturtmamız için önemli bir test.

Futbolda bazı olağan şeyleri, olağanüstü yapmaya çalışıyoruz. Duran topları bile istediğimiz şekilde basit kullanamadık. Geçen seneden bu yana büyük bir kadro değişimi yaşadık. Milli takım oyuncularımız var, defans hattının bir standardı var.

Kasımpaşa maçından sonra da söyledim, taraftarımız çıtayı çok başka bir yere koydular. Bize geçen sezon çok büyük bir destek oldular, dünyada konuşuldular. Eleştiri yapabilirler, ben de yapıyorum ama taraftarımız rakibimize baskı yapacak, bize destek olacaklar.

Deplasman yasağı konusunu yönetimler konuşabilir, benim bir şey demem doğru değil ama kulüplerin bu konu hakkında yorum yapması daha doğru.

Aslında hiç Türkiye'ye gelmek istemiyordum ama Kasımpaşa beni ikna etti ve getirdi. Trabzonspor açısından bakarsak, Avrupa'da oynamanın hiç bir farkı yok. Şampiyon bir takıma geldim.

UMUT BOZOK: MONACO'NUN ÖZGÜVENİ YÜKSEK AMA...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte açıklamalarda bulunan Umut Bozok, "Monaco'da 10 kişi çok iyi mücadele ettik. Fransa Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Özgüvenleri yüksek. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Hedefimiz maçları kazanmak ve gruptan çıkmak için büyük avantaj almak" ifadelerini kullandı.