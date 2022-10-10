Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Sabır bizim için önemli." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

15. resmi müsabakaya çıkacağız ve hafta sonu devam ediyor. Ön 3 taraf tamamen değişti, stoperlerim ve sağ bek değişti. 11 oyuncunun 7'si değişti. Ben sürecin iyi geçtiğini düşünüyorum. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Karşımızda ligin iyi takımlarından biri var.

8 maçın 4'ünü kazanmış bir takım. Kasımpaşa'da oyuncular değişiyor ama iyi oyuncular buluyor. Biz Monaco'dan geldik, 1 kere taktik idman yapabildik. Rakibe kendi evimizde daha konsantre, daha iştahlı oynamak istiyoruz. 3 tane çözüm noktalarıyla ilgili çalıştık. Sabır bizim için önemli.