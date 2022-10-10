Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Mücadeleden sonra bordo-mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Kalitemize yakışacak oyunu oynamadık. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya ihtiyacı yok, hepsi kendini ispatlamış değerli oyuncular." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Mücadeleden sonra bordo-mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Kalitemize yakışacak oyunu oynamadık. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya ihtiyacı yok, hepsi kendini ispatlamış değerli oyuncular. Oyunun daha iyi olması gerekiyor.

Oyuncu oyun aklına sahip olacak, kendini ispatlamak için göreve soyunmayacak, telaş yapmayacak. Bunları hep çalışan bir takımız. Kazansak bile bunu söyleyecektim. Kazansaydık liderdik. Oyuncu, ben ve ekibim öz eleştiri yapmalı.

Bu bir sitem değil, rica. Taraftarımızın geçen yılki şampiyonlukta büyük bir payı var. Savunmayı ve hücumu birlikte yaptık. Bugün kazansak liderdik; çıkan oyuncu protesto, giren oyuncu protesto.

Maç içinde oyuncuya tepki gösterilmez. Maç bitsin olur. Maç içinde tepkileri bana gösterin. Bugün biz çok kötüyüz ya, kazansak lider oluyorduk ama. Bu protestolar gelişimi tıkar. Taraftarlardan ricam bu, henüz kaybettiğimiz bir şey yok.