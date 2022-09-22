Cornelius bu ülkelerde toplam 358 karşılaşmaya çıkarken, 104 gol ve 36 asistlik performans gösterdi. Maç başına 0.29 gol ve 0.10 asist ortalamasına sahip. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde gol krallığı ve birçok kupa bulunuyor. Kariyerinde 236 maça çıkıp, 82 gol atan Gomez'in maç başı gol ortalaması 0.34. Ayrılan Cornelius ise 0.29'la onun 0.05 puan gerisinde. Asistte 0.14'e 0.10'la yine yeni Uruguaylı üstün.