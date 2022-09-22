Ferencvaros maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Maxi Gomez'in henüz ligde siftahı yok. Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla 'El Toro' lakabını alan Maxi, 71 maçta 30 gol rakamları yakalamıştı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın gözdesi 'El Toro' Cornelius'tan daha iyi!
Trabzonspor'da Maxi Gomez rüzgarı esiyor. İspanya'da geçirdiği dönemde 'El Toro' lakabı kazanan 26 yaşındaki golcü Süper Lig'de siftah yapamasa da Ferencvaros karşılaşmasında 1 gol ve 1 asist üretti. Uruguaylı oyuncu istatistik olarak Cornelius'tan iyi olduğu görünüyor. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
2019 yazında İspanya'da transferin gözdelerinden biri haline gelen 26 yaşındaki Uruguaylı golcü, 14.5 milyon euro ve 2 oyuncu karşılığı Valencia'ya transfer oldu. Valencia, Gomez için 140 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi.
CORNELIUS'TAN DAHA İYİ
Fotomaç'ın derlediği habere göre Gomez ile Kopenhag'a giden Cornelius'un stilleri birbirine uzak. Gol bölgelerindeki etkinliği bakımından Gomez bir adım daha önde. Cornelius kariyerinde Danimarka dışında İtalya, Fransa, Galler ve Türkiye'de forma giydi.