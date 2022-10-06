Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Monaco maçı öncesi Uğurcan Çakır ile ilgili gelen soruya, "Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Her oyuncunun sıkıntılı dönemi olabilir. Uğurcan takımın kaptanı, kalecisi, en önemli değerlerinden birisi. Trabzonspor'un özellikle son 4 yıldır başkanlık dönemimde en önemli varlıklarından birisi." demişti. Bordo-mavilillerden flaş Uğurcan paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Monaco'da takımla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ağaoğlu, son haftalarda eleştirilen kaleci Uğurcan'la ilgili soru üzerine cep telefonunda oyuncunun fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünü gösterip "Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Her oyuncunun sıkıntılı dönemi olabilir. Uğurcan takımın kaptanı, kalecisi, en önemli değerlerinden birisi. Trabzonspor'un özellikle son 4 yıldır başkanlık dönemimde en önemli varlıklarından birisi" diyerek milli eldivene sahip çıktı.

TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN PAYLAŞIMI!

Trabzonspor'da bu konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu: Telefonumun duvar kağıdında Uğurcan Çakır var. Türkiye'nin en iyi kalecisi." ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım...