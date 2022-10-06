UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Taraftarımız, her yerde olduğu gibi bizi yine yalnız bırakmıyor. Desteklerini sonuna kadar sürdürsünler. Taraftarla karşılıklı bir gönül bağımız var. İletişim bununla birlikte doğuyor. Onlara teşekkür ediyorum."

"Monaco'nun iki farklı formasyonuna da hazırlandık. Oyuncularımızın zihinsel durumları da iyi. Bugün burada gruptan çıkmak için önemli bir adım atmak istiyoruz."

"Bu rotasyonları yapmak zorundayız. Bazen maça çıkarken doktorumuz, riskli oyuncularımız için 'Ancak 60 dakika kullanabilirsin' diyor. Bakasetas'ın sakatlanma riski yüksek ve onunla bu şekilde başlamak yerine, sonradan hamle oyuncusu olarak değerlendireceğiz."

"Monaco, Fransa Ligi'nde PSG'den sonra en fazla pozisyona giren takım. Buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Grubun kritik maçlarından biri ve gruptan çıkmak için adım atmak istiyoruz."