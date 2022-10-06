Trabzonspor Monaco deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor 3. maçında Monaco deplasmanına konuk olacak. Bordo-mavililer Fransız ekibine karşı mutlak hedefini 3 puan olarak belirledi. İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 06:40
Abdullah Avcı, kadro gücü olmasına rağmen Monaco'nun bunun altında top oynadığını düşünüyor. Usta çalıştırıcı, rakibin savunma performansı ve dikkatinin yüksek olmadığını gördü. Kolay kart görerek eksildiklerini de not etti. Oyuncularına "Ana taktiğimize sadık kalın. Oyun disiplininden hiç vazgeçmeyin. Maçın başında baskılı olacaklardır. Bu bölümü problem yaşamadan geçmeleri halinde ibrenin kendilerine döneceğini belirtti. Avcı arka arkaya oynayacakları iki Monaco maçını grupta yerlerini belirleyeceğini söyledi.
MONACO - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Embolo, Yedder
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez