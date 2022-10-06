Avcı'dan flaş yorum! "Bu şekilde kart görmemiz..."
İşte Fırtına'nın grubundaki puan durumu!
Annie Ernaux kimdir, nereli, kaç yaşında?
1 Dolar ne kadar? - 6 Ekim 2022 Döviz Kuru
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan flaş yorum! "Bu şekilde kart görmemiz..." Avcı'dan flaş yorum! "Bu şekilde kart görmemiz..." 22:18
İşte Fırtına'nın grubundaki puan durumu! İşte Fırtına'nın grubundaki puan durumu! 21:53
Fırtına Fransa'da mağlup! Fırtına Fransa'da mağlup! 21:42
Fransız polisinden Trabzonspor taraftarına çirkin uygulama! Fransız polisinden Trabzonspor taraftarına çirkin uygulama! 21:19
Monaco bir de penaltı kazandı! İşte o pozisyon... Monaco bir de penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 20:36
Fırtına 10 kişi kaldı! Fırtına 10 kişi kaldı! 20:01
Daha Eski
G.Saray'da Kayserispor mesaisi! G.Saray'da Kayserispor mesaisi! 19:07
Arda hedefini açıkladı! "Guardiola'nın Barça'ya getirdiği..." Arda hedefini açıkladı! "Guardiola'nın Barça'ya getirdiği..." 18:41
Abdullah Avcı: Bakasetas'ın oynamama sebebi... Abdullah Avcı: Bakasetas'ın oynamama sebebi... 18:26
Cimbom'da kriz kapıda! Kerem'in maaşı... Cimbom'da kriz kapıda! Kerem'in maaşı... 18:22
Fenerbahçe - AEK Larnaca | CANLI Fenerbahçe - AEK Larnaca | CANLI 18:02
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:53
SON DAKİKA