Monaco - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil

Monaco - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Kalemize gelen ilk top gol oldu. 45+'da yediğimiz penaltı ile 2-0 mağlup şekilde soyunma odasına gittik." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 22:18 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 22:42