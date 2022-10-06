Monaco 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor gruptaki 3. maçında Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde Maxi Gomez 4. dakikada kırmızı kart gördü.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 21:42 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 21:53
Fransız ekibinin gollerini Ben Yedder (2), Disasi kaydetti.
Bordo-mavililerin tek golü Bakasetas'tan geldi.
Bordo-mavililerde Maxi Gomez 4. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından temsilcimiz 3 puanda kalırken Monaco 6 puana yükseldi.
Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında Trabzonspor, Akyazı'da Monaco'yu konuk edecek.
GRUPTA OLUŞAN PUAN DURUMU
Monaco 6
Ferencvaros 6
Trabzonspor 3
Kızılyıldız 3