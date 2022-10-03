Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas şovuna devam ediyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Bakasetas resitali! Oynadığı maçlarda...
Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde Bakasetas sergilediği futbol ve attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. İşte son gelişmeler... (TS SPOR HABERLERİ)
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde taktiksel değişikliğe gitmesiyle birlikte 10 numara pozisyonuna yerleşen 29 yaşındaki maestro, futbol resitali sunuyor.
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Yunan yıldız, son 5 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı.