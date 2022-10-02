Abdullah Avcı, iki oyuncuyu da kazanmalı. Biri savunmanın, diğeri de hücumun en büyük silahı. Abdülkadir Ömür'e Türk futbolunun çok ihtiyacı var! 'Türk Messi' Abdülkadir Ömür kardeşim, sadece sahaya odaklan, başka hiçbir şey düşünme! Sende Allah vergisi bir yetenek var... Bu yeteneğini kullan artık... Sana Premier Lig'in dev takımlarının kapıları nasıl açılacak göreceksin!