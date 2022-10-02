Trabzonspor bir ilk yarı oynuyor ki yine eski Trabzon. İki ileri, iki geri ve ağır bir futbol oynuyorlar. Kayserispor daha istekli ama yine de Trabzon pozisyon buluyor.
Erman Toroğlu'dan hakemlere sert eleştiri: Kafalarına saksı düşmüş!
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ise deplasmanda Adana Demirspor'la yenişemedi ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bu maçlardaki hakem performanslarını değerlendirdi. İşte o yazı...
Çünkü iki takım arasında sıklet farkı var. Bırakın mağlubiyeti beraberlik bile Abdullah Avcı ve ekibini zora sokardı. Çünkü Trabzonspor uzun zamandır oynamıyor.
Hakemin kafası karışık. 4 yıl önce idare ettiği G.Saray-Trabzonspor maçında konuk takım lehine penaltı vermiyor. VAR çağırıyor ama yine ısrar ediyor.