Kayserispor - Trabzonspor maçında VAR kararı ile penaltı verildi! İşte pozisyon...
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 75. dakikasında Trabzonspor'un kanat oyuncusu Trezeguet ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem VAR'ın yardımı sonrası penaltı kararını verdi. İşte pozisyon...
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 75. dakikasında Trabzonspor'un kanat oyuncusu Trezeguet ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem VAR'ın yardımı sonrası penaltı kararını verdi. İşte pozisyon...