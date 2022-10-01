Kayserispor 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla bordo mavililer oldu. Trabzonspor'un galibiyet sayıları, Bakasetas ve Umut Bozok'tan geldi. Kayseri'nin tek sayısını ise Gavranovic kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 19:03 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022- 19:18