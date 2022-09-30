Trabzonspor'un Kayserispor maç kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un Kayserispor maç kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde bordo mavili takımın maç kadrosu belli oldu. İşte o liste...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2022- 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022- 15:38