Trabzonspor'un Kayserispor maç kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde bordo mavili takımın maç kadrosu belli oldu. İşte o liste...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2022- 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022- 15:38
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde bordo mavili takımın maç kadrosu belli oldu.
Fırtına'nın Kayseri kafilesinde Djaniny, Dorukhan Toköz ve Jean-Philippe Gbamin yer almadı.
İşte o liste...
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