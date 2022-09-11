Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçının başlama saati değişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilye göre müsabakanın başlama saati 21.00'den 21.30'a alındı. Federasyondan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Adana Demirspor-Trabzonspor maçının başlangıç saati değişti
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın başlangıç saati 21.00'den 21.30'a alındı.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 12:24
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