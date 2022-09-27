Yomra Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hürriyet Parkı'nda iş insanlarının bağışlarıyla yapımı tamamlanan Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Şampiyonluk Anıtı için tören düzenlendi. Açılış öncesi yapılan sunumda, 18 metre yüksekliğindeki anıtın özellikleri anlatıldı. Anıtın ön ve arka kısmındaki çizimler Trabzonspor taraftarlarını; kulübün renkleriyle donatılan merdivenlerin ise millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nu simgelediği belirtildi.

"FUTBOLUN GÜZELLİĞİNE VARALIM"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Burada böyle bir anıtın yapılmasına çok mutluluk duydum. Bu parkın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor kurulduğundan beri iddialıdır. 50 yıl üst üste şampiyon olsak doymayacağız. Önce futbolun güzelliğine varalım" diye konuştu.

"KENTİN TEK MARKASI; TRABZONSPOR"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da "Trabzonspor, Trabzon kentinin dünyada tanıtılan tek markası. Bu markayı daha yükseğe kim getirirse herkesi alkışlarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle şampiyonluk anıtının açılışı gerçekleştirildi.