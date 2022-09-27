TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızı Edin Visca sahalara ne zaman dönecek?
Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Edin Visca, bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Bordo mavili ekibin Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada kolu kırılan tecrübeli kanat oyuncusu, Dünya Kupası’nda verilecek milli ara sonrası tam olarak hazır hale gelecek.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2022- 10:28
Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Edin Visca, bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Bordo mavili ekibin Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada kolu kırılan tecrübeli kanat oyuncusu, Dünya Kupası'nda verilecek milli ara sonrası tam olarak hazır hale gelecek.
Bosna-Hersekli oyuncu Trabzonspor formasıyla toplamda 24 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asist üretti.