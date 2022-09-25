Trabzonspor'un kasası parayla dolacak!

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer özellikle üst üste oynanacak olan Monaco maçında alınacak sonuçların ardından gruptan çıkmayı hedefliyor. Bu gelişmeler yaşanırsa Trabzonspor'un kasası parayla dolacak.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2022- 10:31