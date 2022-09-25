Trabzonspor'un kasası parayla dolacak!
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer özellikle üst üste oynanacak olan Monaco maçında alınacak sonuçların ardından gruptan çıkmayı hedefliyor. Bu gelişmeler yaşanırsa Trabzonspor'un kasası parayla dolacak.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2022- 10:31
Fotomaç'ın haberine göre Fırtına şimdi üst üste iki defa güçlü Monaco le karşılaşacak.
Bordo-mavililer bu 2 maçı galip tamamlayarak grupta avantajlı konuma geçmek istiyor. Gruptan çıkması halinde 20 milyon euro'luk bir geliri de kasasına koyacak.