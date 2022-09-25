Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım içinde yaptığı dokunuşla fark yarattı. Usta çalıştırıcı, takımda yaşanan sakatlıklar ve ayrılıkların ardından oyunu Anastasios Bakasetas'ın üzerine kurmaya karar verdi. Avcı'nın bu hamlesi sonrası yıldız orta saha uçuşa geçti. İşte detaylar... | Son dakiak Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son şampiyon Trabzonspor, geçen sezon ezbere sayılan kadrosunda Cornelius'u Kopenhag'a sattı. Edin Visca'nın Hatayspor maçında kolu kırıldı. Anthony Nwakaeme de takımdan ayrıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı yeni bir yol bulmak zorundaydı. Fotomaç'ın haberine göre, ilk planından istediği verimi alamayınca oyunu Anastasios Bakasetas üzerinden kurmaya karar verdi. Uzun süre gol atamayan Yunan yıldız, kaleye daha yakın olduğu 10 numara pozisyonuna geçince çok daha etkili oldu. 8 numarada forma giyerken istediği şut ve pas opsiyonlarını bulamayan Bakasetas kaleye yaklaştıkça rahatladı.

KATKI VERMEYE BAŞLADI



Bordo mavili ekibin hocası Abdullah Avcı, Anastasios Bakasetas'ı kaleye yaklaştırdığı bir sisteme döndü. Bu da Yunan yıldızın açılmasını sağladı. 29 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonuna geçtikten sonra çıktığı 4 maçta 2 defa fileleri havalandırmayı başardı. 3 asistle de takım arkadaşlarını besledi. Avcı hatırlanacağı üzere Enis Bardhi ve Abdülkadir Ömür'ü kenara çekerek, sahada 10 numara olarak sadece Anastasios Bakasetas'ı bırakmıştı. 1,81 boyundaki yıldız oyuncunun performansı da böylece kısa sürede şahlandı. Avcı, hücumları Baka üzerinden oynayacak.

'ŞUTA YAKIN OLMAYI ÇOK SEVERIM'

Bakasetas da yeni sistemin kendisi için çok uygun olduğunu kaydetti. Yunan yıldız "10 numarada oynamayı sevdiğimi herkes biliyor. Bu bir sır değil. Benim isteğim her zaman kaleye yakın, her zaman şut atabileceğim bir noktada olmak. Tabii ki takımın nerede ihtiyacı varsa orada da oynarım. Hepimiz tek bir amaç için buradayız. O da kupalar kazanmak" diye konuştu

4 GOL VE 4 ASİSTLE OYNUYOR



Fırtına'nın yıldızı Anastasios Bakasetas bu sezon 11 resmi maçta boy gösterdi. Tecrübeli hücum oyuncusu, 4 defa fileleri havalandırdı. Yunan maestro aynı zamanda 4 de asist katkısı sağladı. 4 golünün 3'ü penaltıdan.

LİGİN ZİRVESİNDE



Karadeniz ekibinin süper yıldızı Anastasios Bakasetas sadece golleriyle değil oyun kurumunda da çok etkili. Yunan yıldız maç başına en fazla anahtar pas atan oyuncu. 3.2 ile Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Bakasetas'ı 2.7 ile Maxim ikinci sırada.

YÜKSEK PAS İSABET ORANI

Bakasetas, şu anki formuyla Trabzonspor'un hücumda en önemli silahı olarak göze çarpıyor. Yunan yıldız şu ana kadar Süper Lig'de yüzde 83'lük bir pas isabet oranı yakaladı. Bunların büyük bölümünü de rakip yarı alanda yapıyor.

BAKA SÜREKLİ GOL ARIYOR

Fırtına'nın 10 numarası Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada maç başına 5.2 defa rakip ceza alanında topla buluştu. Yunan maestro, forvet oyuncularının yer almadığı listede bu alanda ligin ilk sırasında yer alıyor. Sürekli gol arayan Bakasetas yeni yeri ve görevinden memnun.