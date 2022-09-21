Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda Gaziantep FK'yı 90+8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle 3-2 yendi.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçında dünya rekoru! Topun oyunda kalma süresi...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda Gaziantep FK'yı 90+8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle 3-2 yenerken karşılaşmada oyunun sürekli durması eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Konuyla ilgili olarak çarpıcı bir istatistik dikkat çekti. Trabzonspor - Gaziantep FK maçında 56 dakika 43 saniye ölü zamanla dünyada bir ilk oldu. İşte detaylar...
Karşılaşma sonrası hakem Mete Kalkavan'a yönelik 'Bu kadar uzatma mı olur' eleştirileri özellikle sosyal medyada gündem oldu.
Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devinin taraftarı ise henüz 10. dakikada 2-0 öne geçen Gaziantep FK'lı oyuncuların hemen her fırsatta kendini yere attığını, çok vakit geçirdiğini ve futbol oynamadığını belirttiler.