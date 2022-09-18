Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? (Trabzonspor maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de 3 puan için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de 3 puan için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

7. RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK , Spor Toto Süper Lig'de 7. kez karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin rakibi karşısında yenilgisi bulunmazken, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.