Son şampiyon Trabzonspor transferde yine hareketli.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Yunan sol kanat Masouras'ta ısrarcı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen bordo mavili ekipte gündemin birinci sırasında Masouras var. Yunan yıldızı uzun süredir listesinde bulunduran Karadeniz Fırtınası, mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar...
Cornelius'un satılması, Visca'nın sakatlığı, Trezeguet'nin henüz uyum sağlayamaması nedeniyle bordo-mavililer hücum hattını takviye etmeye yoğunlaştı.
Fırtına, Olympiakos'tan Georgios Masouras için ısrarlı davranıyor.