UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, galibiyet sonrası konuştu. Deneyimli file bekçisi, "Neredeyse hiç pozisyon vermeden kazandık. İhtiyacımız olan galibiyetti. 3 puan aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hocamız eksiklerimizi gösterdi. Takım arkadaşlarım ve ben, 2 maçlık kötü oyuna tepki göstermek istiyorduk. Neredeyse hiç pozisyon vermeden kazandık. İhtiyacımız olan galibiyetti. 3 puan aldığımız için mutluyuz.