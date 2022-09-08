Trabzonspor Ferencvaros sınavında! İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa'da galibiyetle başlamak istiyor. İşte Trabzonspor'un Ferencvaros maçı muhtemel 11'i. (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 06:45
DENSWIL SOL BEKE
Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ferencvaros maçından başlayarak takım içinde bazı oyuncuların yerleriyle oynayacak. Bir süredir Vitor Hugo'nun yerine sol stoperde görev yapan Stefano Denswil sol beke geçecek. Sezon başında Kasımpaşa'dan gelen Eren Elmalı, Macaristan deplasmanında maça kulübede başlayacak. Vitor Hugo 11'e dönecek ve Marc Bartra'nın partneri olacak. Abdullah Avcı savunma oyuncularıyla yaptığı görüşmede risk almamalarını istedi. İki lider oyuncu Bartra ve Hugo savunmayı yönetecek.
FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FERENCVAROS: DİBUSZ, WİNGO, MMAEE, KOVACEVİC, CİVİC, VECSEİ, LAİDOUNİ, ZACHARİASSEN, MERCİER, TRAORE, BOLİ
TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, DENSWİL, GBAMİN, HAMSİK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, TREZEGUET, UMUT