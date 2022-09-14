Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi 'nden oynanacak Kızılyıldız karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtadı.Bence takım savunmasından çok, hücumdayken savunma güvenliğinde problem yaşıyoruz. Son iki maçta, takım savunmasının temellerini attık. Türkiye'de hep en az gol yiyen takımları oluşturduk ve bunu savunma yaparak oluşturmadık.

Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Motivasyon bunun küçük bir parçası. Sahada yaptığımız tekrarlar önemli. Toplamda 10 resmi maç oynadık. Geçen hafta 3 deplasman yaptık. Bu kolay değil. 7-8 oyuncumuz da değişti. İyi bir takımız.

Geçen sezon yaptığımızdan daha iyisini yapabiliriz. Bu konuda iddialıyım.



Üstümde bir baskı hissetmiyorum. Trabzonspor taraftarları bize sadece çok güzel duygular hissettirdi. "

21 ay sıkışmış bir enerji var. Bence o biraz boşalsın, insanlar rahatlasınlar. Belki bu eleştirilerden cebimize koyabileceğimiz şeyler de çıkar. Günlük, anlık sonuçlarla yaptıklarımızı bir anda yıkıp atamayız. Bizim yolumuz uzun.



Egemen Korkmaz ile görüşmeye devam ediyoruz. Özel işleri nedeniyle ekipten ayrıldı.