Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda veda eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan takımı Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Abdullah Avcı'dan futtbolcularına! "Kaldırın kafanızı"
UEFA Avrupa Ligi grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından oyuncuların morali oldukça bozulurken teknik direktör Abdullah Avcı futbolcularına işte bu sözlerle seslendi... (TS SPOR HABERLERİ)
Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda veda eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan takımı Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.
Bordo-mavililerin gollerini Umut Bozok ve Maxi Gomez kaydetti.
Yeni transferler Gomez mücadelede 90 dakika göre alırken, bir diğer golün sahibi Umut Bozok ise 60. dakikada oyuna girdi.