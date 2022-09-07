Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde Olympiakos engeli! Bonservis...
Son dakika haberleri... Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bir süredir Masouras transferi için temaslarını sürdüren bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Yunan futbolcunun kulübünün bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 5 haftada 10 puan toplayan Fırtına'da kadroda yapılanma çalışmaları sürdürülüyor.
Kadrosunu Trezeguet, Eren Elmalı, Maxi Gomez, Enis Bardhi, Umut Bozok, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Montasser Lahtimi, Naci Ünüvar, Jens Stryger Larsen, Yusuf Yazıcı ve Jean-Philippe Gbamin ile güçlendiren Karadeniz ekibinde takviyelerin sürdürülmesi bekleniyor.