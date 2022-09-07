TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde Olympiakos engeli! Bonservis...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bir süredir Masouras transferi için temaslarını sürdüren bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Yunan futbolcunun kulübünün bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 06:40