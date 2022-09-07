Ferencvaros Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 07.09.2022- 20:31 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 20:55
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Birtakım değişiklikler oyuncu profiline göre yapılabiliyor. Antalyaspor maçı harici kaybetmeden ilerliyoruz.
Transfer yapmak için transfer yapmayacağız, iyi bir kadromuz var ve yaşadığımız talihsiz sakatlıklar var. Joker bir oyuncu olan Dorukhan'ı kaybettik.
Ligi iyi tanıyan bir teknik ekip, tecrübeli oyuncular, hedefe kitlenmek... Bunun karşılığını aldık. Yeni transferler var. Bu sene itibarıyla daha iyi oyunlar oynayacağımızı düşünüyorum.
Dorukhan hem yerli hem her bölgede oynayan jokerimizde ama sezonu kapattı bizim için büyük eksiklik.