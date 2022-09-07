Trabzonspor'da kadro planlama çalışmaları teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürüyor.
Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Trabzonspor'a altyapıdan takviye
Trabzonspor haberi: Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyunculara değer vermeye devam ediyor. Sol bek bölgesine alternatif arayan başarılı çalıştırıcı son olarak altyapıdan 19 yaşındaki oyuncuyu A takıma monte etmeyi planlıyor. İşte detaylar...
Transferin hızlı takımı olan bordo-mavililer birçok yıldızla kadrosunu güçlendirdi.
Yapılan takviyelerin ardından alternatifli bir kadro kuran Fırtına, 3 kulvarda başarı hedefinde.