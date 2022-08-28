Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesi Abdullah Avcı'dan Muhammet Taha Tepe ile özel toplantı
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor derbi maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası gözler Muhammet Taha Tepe'ye çevrildi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.08.2022- 12:42
26 yaşındaki file bekçisinin ardından kaleyi Muhammet Taha Tepe'yi teslim edecek Abdullah Avcı, genç futbolcu ile özel bir görüşme yaptı.
Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de ilk maçına çıkacak 21 yaşındaki eldivenden heyecanlanmamasını ve mücadele boyunca sakin kalmasını istedi.