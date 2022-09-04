TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un sağ bek adayları belli oldu! Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl için harekete geçildi

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un sağ bek adayları belli oldu! Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl için harekete geçildi

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynadığı Ümraniyespor maçında Dorukhan Toköz'ün sakatlığıyla sarsılmıştı. Bu bölgede bulunan Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıklarına Dorukhan da eklendi. Fırtına'da takımda tek sağlam sağ bek Larsen kaldı. Bu durum üzerine harekete geçen Trabzonsporlu idareciler, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl ile Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı gündemine aldı. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 06:40