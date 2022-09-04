TRABZONSPOR HABERİ: Dorukhan Toköz'den ameliyat sonrası paylaşım geldi!
Trabzonspor'da Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz ameliyat edildi. Milli futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.09.2022- 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 15:34
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dorukhan Toköz;
"Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren, beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere Sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. EvelALLAH her şey daha güzel olacak, sağlıcakla kalın.." ifadelerini kullandı.