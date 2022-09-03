Transferde yeniden atağa kalkan Trabzonspor'un son yaptığı hamleler dikket çekti. Bordo-mavililer hücum hattına yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye William Troost-Ekong çalımı!
Transferde art arda bombaları patlatan Trabzonspor'da, çalışmalar sürüyor. Son olarak Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı gibi isimleri kadrosuna katan bordo mavililerde, sıra savunma hattına geldi. Fırtına, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen William Troost-Ekong'u transfer etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Cornelius'u Kopenhag'a satan bordo-mavililer, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı transferleriyle sükse yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Fırtına'da gözler savunmaya çevrildi.