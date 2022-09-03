TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye William Troost-Ekong çalımı!

Transferde art arda bombaları patlatan Trabzonspor'da, çalışmalar sürüyor. Son olarak Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı gibi isimleri kadrosuna katan bordo mavililerde, sıra savunma hattına geldi. Fırtına, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen William Troost-Ekong'u transfer etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 18:57