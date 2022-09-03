TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın UEFA kadrosu belli oldu! 4 isim dahil edilmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi H Grubu'nda temsil edecek Trabzonspor; Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın UEFA'ya verdiği 25 kişilik liste belli oldu. Bordo-mavililerde 4 isim kadroda kendine yer bulamazken, Yusuf Yazıcı ise listeye dahil edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 15:06