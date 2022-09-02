Trabzonsporlu Trezeguet Ümraniyespor maçının ardından konuştu: Kendim için değil takımımım için oynuyorum!

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleyi Trezeguet’in golüyle 1-0 kazandı. Mücadelenin ardından Mısırlı yıldız açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleyi Trezeguet'in golüyle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trezeguet, şu ifadeleri kullandı:

"3 puan için Allah'a şükürler olsun. Gol atmak önemliydi ama önemli olan takımın kazanmasıydı.

Şampiyon bir takıma geldiğimin farkındayım. Oynadığım maçlarda sadece kendim için değil takımımım için oynuyorum. Golün bir şekilde geleceğini düşünüyordum zaten. Hamdolsun bugün de o gol geldi.