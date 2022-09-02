Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, şehre getirdiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i renklerine bağladığını resmen açıkladı. Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşandaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, bordo-mavililerin 168. yabancı oyuncu transferi oldu.
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Valencia ile transferinde anlaşılan Maximiliano Gomez için kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksit halinde 3 milyon euro ödenecek. Gomez'in başka bir kulübe transfer olması halinde Valencia'ya ayrıca, transfer olduğu kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'i kadar ödeme yapılacak.
O da artık Fırtına'nın bir parçası. ????— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 2, 2022
Trabzonsporumuza hoş geldin Maxi Gomez! Bienvenidos! @gomez_maxi9 pic.twitter.com/AjW7C5Q43R
Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden... 😉 @gomez_maxi9 pic.twitter.com/Te66W0maPx— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 2, 2022