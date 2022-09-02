Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor, sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ümraniyespor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

22 ay evvel 13-14 yıl aradan sonra ayrıldık. O Ümraniye'ye gitti ben Trabzon'a. Küçük bütçelerle harika işler yaptı Recep Uçar hoca. 4 maçta da harika işler yaptı, mağlubiyeti hiç hak etmedi. Hayatımız boyunca dost kalacağım ve fikir alışveriş yapacağım bir dostum.

Zor bir maç oynayacağız. Çok derece ciddi almamız gereken bir maç. Enerjimiz yüksek. Konsantrasyonumuz yüksek. Geçen hafta yaptığımız basit pas hatalarını daha aza indirerek, çözüme daha fazla odaklı bir şekilde ilerliyoruz. Eksiklerimiz dönüyor, transferler geliyor.

Cornelius'a teşekkür ederim. Gelişi de gidişi de çok şıktı. Burada şampiyonluk ve kupalar kazandı. Kendisinin yolu açık olsun. Transferler yaptık. Umut Bozok ve Maxi Gomez'de oynayacak durumdalar. Oyunun gidişatına göre oyuna göre onları sahaya koyabiliriz.