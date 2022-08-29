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CANLI ALTIN FİYATLARI - 29 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
SICAK GÜNLER GERİDE KALIYOR | 29 Ağustos 2022 Pazartesi bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
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