Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, yarın evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi bordo-mavililere sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır'ın karın kaslarında yırtık şüphesi ortaya çıktı. Bu nedenle Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük olan Uğurcan'ın yerine kaleyi Muhammet Taha Tepe koruyacak. SON İDMANDA UĞURCAN VE BAKASETAS YER ALMADI Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Bakasetas, Galatasaray maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Kasık bölgesinde ağrısı olan Bakasetas kendisini salonda denerken durumu maç günü netlik kazanacak. Derbisi öncesi Fırtına'ya Uğurcan'dan kötü haber!